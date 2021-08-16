161 случай заболевания COVID-19 выявлен в Югре за сутки

68 199 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Югре за время пандемии. По данным на утро 16 августа, в минувшие сутки подтвержден еще 161 новый случай COVID-19 в 17 муниципалитетах. Лидирует по количеству заболевших по прежнему Сургут – 51 случай. В Ханты-Мансийске – 21. В Нижневартовске – 17.

На момент выявления у 119 человек наблюдались симптомы ОРВИ, у 33 врачи диагностировали пневмонию, 9 человек переносят вирус бессимптомно. Что касается тех, кто находится на данный момент в моногоспиталях, то состояние 135 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 97 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 019 человек. За сутки скончалось 4 человека.

Тем временем излечились от коронавируса еще 105 человек, за весь период пандемии – 64 249 югорчан.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 13.08.21

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