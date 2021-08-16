Семь получили травмы, один человек погиб – итоги выходных от ГИБДД

За прошедшие выходные на территории округа зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 7 получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пешеход.
15 августа в 00:20 на 774 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе 39-летний мужчина, водитель «Тойоты», не справился с управлением. Причиной аварии стала собака, выбежавшая на проезжую часть. Пытаясь избежать столкновения с животным, водитель совершил резкий маневр, который привел к столкновению со стоявшим на обочине КАМАЗом.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Тойоты» скончался на месте.
Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий
Ханты-Мансийск. Другие новости 16.08.21
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