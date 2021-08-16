Сургут в конце августа возобновит авиасообщение с иностранными государствами

Полеты из международного аэропорта Сургут в иностранные государства возобновятся с 27 августа. Об этом сегодня сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на оперштаб. По трем направлениям – Доминикана, Южная Корея и Чехия – сняты все ограничения по количеству рейсов.



Также принято решение с 27 августа увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе в Египет, на Кипр, в Венгрию, Киргизию, Таджикистан.

Впрочем, желающим посетить Южную Корею и Чехию туристам придется подождать: страны пока не принимают туристов. Так же, как и Танзания, в которой сейчас сложная эпидемиологическая обстановка, поэтому ограничения на полеты в эту страну действуют до 2 сентября 2021 года. Доминикана открыта для туристов с 9 августа.

Сургут, Александр Непомнящий

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