В Ханты-Мансийском районе в пожаре погибли отец и сын

Накануне около 16 часов в поселке Выкатной Ханты-Мансийского района вспыхнул пожар в одном из частных домов. На место прибыли сотрудники МЧС и «Центроспас-Югории». По данным спасателей, огонь довольно быстро распространился, в том числе на стоящий рядом гараж и снегоход. Справиться с пожаром удалось лишь спустя час.

На пепелище обнаружили тела жильцов дома – 66-летнего мужчины и его 31-летнего сына.

«Предположительной причиной возгорания явилось замыкание электропроводки, что способствовало возгоранию горючей жидкости, находившейся в пристройке», – рассказали в следственном комитете Югры.

Ханты- Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты- Мансийск. Другие новости 17.08.21

В Югре отмечается небольшой спад заболеваемости коронавирусом. / Торжественные линейки в Югре пройдут в традиционном формате. / В правительстве Югры новое назначение. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»