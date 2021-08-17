В правительстве Югры новое назначение

С сегодняшнего дня к исполнению обязанностей приступил новый директор департамента государственной гражданской службы и кадровой политики Югры. По решению Натальи Комаровой, на эту должность назначен Александр Деменко.

Он имеет высшее образование по нескольким специальностям. В 2019 году освоил президентскую программу подготовки управленческих кадров в РАНХиГС и подготовку региональных управленческих команд в Московской школе управления «Сколково». В 2020 году – подготовку руководителей цифровой трансформации в РАНХиГС.

Ранее Александр Деменко был заместителем директора окружного департамента общественных и внешних связей – начальником управления по обеспечению поддержки гражданских инициатив.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

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