Торжественные линейки в Югре пройдут в традиционном формате

Новый учебный год в ХМАО начнется вовремя – 1 сентября детей и студентов будут ждать в школах, вузах и ссузах, рассказали в окружном департаменте образования и молодежной политики. Пока что в планах у властей региона начать этот учебный год в очном режиме. Впрочем, школы готовы перейти и на онлайн-формат обучения, если в этов возникнет необходимость, заявили в ведомстве.

Пока традиционные линейки с колокольчиком отменять не планируется. 1 сентября звонок прозвенит для всех первоклашек. При этом школам рекомендуется провести торжественные линейки на свежем воздухе. Но можно и в классе с соблюдением санитарных норм.

А вот родителям, чтобы попасть на линейку к ребенку, необходимо известить школу заранее. При этом нужно предоставить на выбор либо прививочный сертификат, либо пцр-тест. Осенью за парты в Югре сядут 240 тысяч школьников.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 16.08.21

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