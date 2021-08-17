Власти ХМАО пока не планируют вводить новые ограничения. Но если потребуется – сделают это «незамедлительно»

Власти ХМАО пока не собираются вводить локдаун в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске. Но, если того потребуют санитарные врачи региона, ограничительные меры будут введены незамедлительно. Об этом сообщила Наталья Комарова во время оперштаба 17 августа.

В настоящее время эпидемическая ситуация в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске по оценкам специалистов не требует введения дополнительных противоэпидемических мер. В Роспотребнадзоре отмечают, Сургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийск остаются в числе лидеров по заболеваемости. Однако наибольший уровень заболеваемости на минувшей неделе наблюдался в трёх муниципалитетах – Нефтеюганском районе (57%), Октябрьском районе (55%) и Ханты-Мансийском районе (55%).

Между тем, введенные ранее ограничения в Урае, Югорске и Советском, действие которых распространялось до 16 августа, решено не продлевать.

В то же время Наталья Комарова поручила организовать в городах и районах ХМАО работу пунктов вакцинации до 22.00. «Обеспечить работу на территории каждого муниципального образования автономного округа, как минимум, 1 пункта вакцинации до 22 часов», – заявила в ходе совещания Наталья Комарова.

Депздраву региона дано поручение обеспечить направление выездных бригад для вакцинации граждан, являющихся работниками субъектов МСП, при поступлении их заявок в медицинские учреждения на 10 и более человек.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

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