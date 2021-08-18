В Югре снижается уровень заболеваемости COVID-19 – власти смягчают ограничения

Ханты-Мансийск, 18 Августа Новый День, Александр Непомнящий) – Наталья Комарова накануне подписала постановление, которое снимает ряд ограничений, введенных ранее. Со вчерашнего дня в регионе снят запрет на проведение массовых мероприятий с количеством участников более 20.

Еще одна новость касается молодоженов. Церемония бракосочетания в помещениях ЗАГСа теперь может проходить с участием любого количества гостей. Напомним, ранее действовало ограничение по количеству участников таких мероприятий. Максимум, который был разрешен – 8 человек, включая сотрудника ЗАГСа.

При этом, в постановлении отдельно указывается на необходимость соблюдения мер предосторожности, рекомендуемых Роспотребнадзором.

Тем временем, в Югре за сутки выявили 162 новых случая коронавирусной инфекции. Общее число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 достигло 68 521. Лидирует по заболеваемости Сургут, здесь зарегистрировано 44 случая. В Ханты-Мансийске – 26, в Нижневартовске – 25. В остальных МО зафиксировано менее 10 случаев в каждом. Болезнь зафиксирована у жителей 20 муниципалитетов региона.

На момент выявления у 125 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 33 зафиксирована пневмония.

Также стало известно о том, что коронавирус забрал жизни еще двоих югорчан. За весь период пандемии от COVID-19 умерло 1023 человека.

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