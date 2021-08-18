Сотрудник колонии в Сургуте пойдет под суд за получение взятки

Сотрудника колонии в Сургуте отдадут под суд за то, что он передавал заключённым запрещённые предметы за денежное вознаграждение. Об этом рассказали в пресс-центре прокуратуры автономного округа.

Инспектора группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-11 УФСИН России по ХМАО-Югре осудят по трем статьям, связанным со взяточничеством и превышением полномочий. В ходе расследования удалось выяснить, что сотрудник правоохранительных органов передал заключённому сим-карты за денежное вознаграждение. На этом он не остановился и начал передавать «зэкам» запрещённые предметы и в последующие разы.

«В результате обвиняемый получил взятки в размере более 190 тысяч рублей», – отмечается в сообщении правоохранителей.Запрещённые предметы изъяли во время досмотра личных вещей заключённых. Уголовное дело направили в Сургутский горсуд для дальнейшего разбирательства.

Сургут, Александр Непомнящий

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