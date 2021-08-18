Браконьер из Тюменской области заплатит почти полмиллиона за охоту на косуль

Браконьеру из села Исетское косули, убитые им в Курганской области, обойдутся в почти полмиллиона рублей, сообщает пресс-служба Тюменского облсуда.

Как следует из материалов уголовного дела, 9 ноября 2020 года мужчина в охотничьем хозяйстве выследил и застрелил четырех косуль. Шатровский районный суд признал его виновным в браконьерстве и назначил ему штраф в 140 тыс. рублей с лишением права заниматься любительской и спортивной охотой на два года.

Также по иску прокурора Шатровского района с мужчины в счет возмещения ущерба от незаконной охоты взыскано 320 тыс. рублей, которые поступят в районный бюджет.

Тюмень, Александр Непомнящий

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