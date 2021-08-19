В Югре за сутки зафиксировали 165 новых случаев COVID-19

По данным на утро 19 августа, за минувшие сутки подтверждено 165 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете. Всего за время пандемии на территории Югры было зарегистрировано 68 686 случаев коронавирусной инфекции. По количеству заболевших все также лидирует Сургут – 38 случаев. В Нижневартовске – 24. В Ханты-Мансийске – 22.

На момент выявления у 138 человек наблюдались симптомы ОРВИ, у 26 врачи диагностировали пневмонию, один человек болеет бессимптомно. Также стало известно, что накануне от коронавируса скончалось 5 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерло 1 028 жителей округа.

Тем временем излечились еще 246 человек, за весь период пандемии – 64 820 югорчан.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 18.08.21

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