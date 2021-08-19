ФАС заинтересовалась резким ростом цен на бензин в Сургуте

Сургут, 19 Августа, Новый День, Александр Непомнящий) – Федеральная антимонопольная служба проведёт проверку бензоколонок в Сургуте из-за резкого скачка цен на топливо и отсутствия продукта на некоторых АЗС. Об этом сообщил замруководителя управления ведомства по ХМАО Василий Иванов.



Согласно информации ФАС, на сегодняшний день цена на топливо АИ-92 составляет около 51 рубля. Кроме этого, некоторые заправочные станции и вовсе прекратили отпускать продукт.

В эти АЗС служба направила запросы с целью выяснить причины повышения цены и отсутствия бензина. В случае, если подтвердится необоснованность завышения, будут возбуждены дела и выписаны административные штрафы.

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