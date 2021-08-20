ГИБДД 4 регионов усилят контроль на трассах из-за возвращающихся из отпуска северян

В целях предупреждения происшествий на междугородних и межрегиональных дорогах сотрудники Югорской Госавтоинспекции совместно с Управлениями ГИБДД Тюменской̆ области, Свердловской̆ области и Ямало-Ненецкого автономного округа в период с 23 по 31 августа проведут профилактическое мероприятие «Трасса». направленное на профилактику нарушений ПДД, в первую очередь, связанных с нарушением скоростного режима, выездом на полосу встречного движения и установленного режима труда и отдыха.

К проведению мероприятия планируется привлечь специалистов Центров медицины катастроф. Медработники оценят общее состояние водителей̆ для выявления состояния утомления.

В рамках «Трассы» полицейские проведут профилактические беседы с автовладельцами о важности соблюдения режима труда и отдыха при управлении транспортным средством. А также о необходимости использования ремней̆ безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей̆. Напомнят о последствиях нарушения скорости режима и правил обгона, а также вручат тематические памятки.

Югра, Александр Непомнящий

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