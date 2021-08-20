В Югре за сутки зафиксировали 166 новых случаев COVID-19

По данным на утро 20 августа, за минувшие сутки подтверждено 166 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах. Всего за время пандемии на территории Югры было зарегистрировано 68 852 случая коронавирусной инфекции. По количеству заболевших все также лидирует Сургут – 42 случая. В Нижневартовске – 26.В Ханты-Мансийске – 18.

На момент выявления у 127 человек наблюдались симптомы ОРВИ, у 37 врачи диагностировали пневмонию, один человек болеет бессимптомно. Также стало известно, что накануне от коронавируса скончалось 4 человека. За весь период пандемии от COVID-19 умерло 1 032 жителя округа.

Тем временем излечились еще 185 человек, за весь период пандемии – 65 005 югорчан.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 20.08.21

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