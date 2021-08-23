В Югре за сутки зафиксировали 157 новых случаев COVID-19

По данным на утро 23 августа, за минувшие сутки подтверждено 157 новых случаев COVID-19 в 17 муниципалитетах. Всего за время пандемии на территории Югры было зарегистрировано 69 330 случаев коронавирусной инфекции. По количеству заболевших лидирует Нижневартовск – 39 случаев. В Сургуте – 30. В Нефтеюганске – 13.

На момент выявления у 128 человек наблюдались симптомы ОРВИ, у 25 врачи диагностировали пневмонию, четверо человек болеет бессимптомно. Также стало известно, что накануне от коронавируса скончались 2 человека. За весь период пандемии от COVID-19 умер 1 041 житель округа.

Тем временем излечились еще 49 человек, за весь период пандемии – 65 426 югорчан.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 20.08.21

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