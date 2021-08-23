На трассе под Сургутом в ДТП погиб мотоциклист

Под Сургутом в минувшие выходные погиб 27-летний мотоциклист. Авария произошла в субботу на нижневартовской трассе неподалёку от сургутского аэропорта. По предварительной информации окружной госавтоинспекции, трагедия произошла по вине водителя «Митсубиси Лансер».

58-летний водитель сначала остановился на обочине, а затем решил развернуться, не убедившись в том, что никому не мешает. Во время совершения манёвра автомобилем в попутном направлении на высокой скорости ехал байкер. Столкновения избежать не удалось, мотоциклист погиб на месте ещё до приезда бригады скорой помощи.

Добавим, что за эти выходные на дорогах Югры произошло 5 серьезных ДТП, погиб один человек, травмы получили шестеро.

Сургут, Александр Непомнящий

Сургут. Другие новости 23.08.21

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