Штормовое предупреждение объявлено в Югре из-за жары

В Югре объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары 23 августа 2021. В Югре объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары. По данным регионального ЦГМС, температура воздуха может на 10 градусов превысить допустимую норму.

«Опасное явление: сильная жара, максимальная температура воздуха +33 градуса и выше в течение 3-х дней и более», – сообщили синоптики. Такой показатель считается для округа не только аномальным, но и опасным. Северянам советуют пить больше воды и реже выходить из дома, а также не оставлять детей и животных в автомобиле.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 23.08.21

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