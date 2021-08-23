В Югре вырублен лес на миллионы рублей: возбуждено уголовное дело

Неизвестные в Югре вырубили леса на сумму больше 2,8 миллионов рублей. Это выяснилось в ходе прокурорской проверки лесного законодательства.

Факт незаконной рубки лесных насаждений установлен на территории Юнг – Яхского участкового лесничества – оно входит в список Нефтеюганского лесничества. Согласно статье КоАП, незаконной считается рубка леса без документов (договор аренды, решение о предоставлении лесного участка, договор купли-продажи лесных насаждений, и так далее). Также к незаконной относится рубка в объеме, превышающем разрешенный. Даже при наличии разрешения, рубить можно не все подряд: необходимо учитывать возраст деревьев и их породу, и не нарушать границы лесосеки.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ – незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере», – прокомментировали в пресс-службе окружной прокуратуры. Дело направленно в следственные органы.

Нефтеюганск, Александр Непомнящий

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