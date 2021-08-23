Спасатели нашли 12-летнего мальчика, который потерялся в лесу около Ханты-Мансийска

В минувшие выходные в лесах между Ханты-Мансийском и Няганью была развернута масштабная поисковая операция. Сотрудникам «Центроспас-Югории» поступило сообщение о том, что 21 августа недалеко от автотрассы пропал ребенок 12-ти лет. На место выдвинулись спасатели мобильного поисково-спасательного отряда Ханты-Мансийска.

«Прибыв к месту поиска, спасатели обследовали лесной массив автодороги. Ребенок обнаружен в пойме, в районе 18 километра автодороги Ханты-Мансийск – Нягань», – поделились в пресс-службе учреждения «Центроспас-Югория».

Отмечается, что мальчик был найден в удовлетворительном состоянии. Его передали сотрудникам полиции.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 23.08.21

В Югре вырублен лес на миллионы рублей: возбуждено уголовное дело. / Штормовое предупреждение объявлено в Югре из-за жары. / На трассе под Сургутом в ДТП погиб мотоциклист. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»