Житель Югры по решению суда получила 1,5 миллиона компенсации за травму на работе

В Югре в пользу одного из местных жителей взыскали компенсацию в 1,5 млн рублей за получение серьезной травмы в рабочее время. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры автономного округа, 18 марта минувшего года с сотрудником АО «Ермаковское предприятие по ремонту скважин» произошёл несчастный случай. В рабочее время он ехал на месторождения на автомобиле КАМАЗ в качестве пассажира. При спуске с горы большегруз скатился в яму. Из-за сильного удара о сиденье мужчина серьезно повредил спину, в результате чего он получил первую группу инвалидности.

По статье 1079 ГК РФ хозяин источника повышенной опасности должен в обязательном порядке возместить вред, причиненный этим источником.

Прокурор подал иск в суд, в котором потребовал взыскать в пользу экс-работника компенсации морального вреда вследствие получения серьезной травмы в рабочее время. Решением Нижневартовского горсуда, которое вступило в силу, просьбу правоохранителя одобрили.

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