В Югре за сутки зафиксировали 154 новых случаев COVID-19

По данным на утро 24 августа за минувшие сутки в ХМАО подтверждено 154 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах. Всего за время пандемии на территории Югры было зарегистрировано 69 484 случаев коронавирусной инфекции.

По количеству заболевших вновь лидирует Сургут – 35 случаев. В Нижневартовске – 33. В Ханты-Мансийске – 20.

На момент выявления инфекции у 130 человек наблюдались симптомы ОРВИ, у 22 – врачи диагностировали пневмонию, двое человек болеет бессимптомно. Также стало известно, что накануне от коронавируса скончался 1 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умер 1 042 житель округа.

Тем временем излечились еще 136 человек, за весь период пандемии – 65 562 жителя региона.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

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