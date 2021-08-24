Из Марокко обратно в Югру. Скрыться от правосудия не вышло – торговца наркотиками ждет суд

Югорчанина, подозреваемого в торговле наркотиками, задержали в Марокко. В Африку 34-летний житель Нефтеюганска сбежал после того, как на родине на него завели уголовное дело за распространение запрещенных веществ. В течение двух лет ему удавалось скрываться от правосудия. Но надолго «залечь на дно» все же не получилось – наркосбытчика объявили в международный розыск. В конце концов нефтеюганца все же обнаружили и транспортировали в Россию, где его ждет суд.

Следствие установило, что обвиняемый в апреле 2017 года приобрел наркотики, которые в дальнейшем расфасовывал на более мелкие партии и разместил в «тайниках» на территории Нефтеюганска. Часть наркотических средств обвиняемый хранил при себе.

Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору и незаконном приобретении и хранении наркотического средства без цели сбыта.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Нефтеюганский районный суд для рассмотрения по существу.

Нефтеюганск, Александр Непомнящий

Нефтеюганск. Другие новости 24.08.21

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