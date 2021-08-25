В Югре за сутки зафиксировали 155 новых случаев COVID-19

В Югре, по данным на утро 25 августа, за минувшие сутки подтверждено 155 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. Всего за время пандемии на территории Югры было зарегистрировано 69 639 случаев коронавирусной инфекции. По количеству заболевших лидирует Нижневартовск – 38 случаев. В Сургуте – 36 . В . В Ханты-Мансийске – 23.

На момент выявления у 124 человек наблюдались симптомы ОРВИ, у 25 человек врачи диагностировали пневмонию, шесть человек болеет бессимптомно. Также стало известно, что накануне от коронавируса скончалось 3 человека. За весь период пандемии от COVID-19 умер 1 045 житель округа.

Тем временем излечились еще 203 человека, за весь период пандемии – 65 765 жителей региона.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 25.08.21

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