В Урае жители ругают единоросса, который, несмотря на ковидные ограничения, пригласил избирателей на очную встречу-праздник

В Урае горожане в социальных сетях высказывают претензии одному из кандидатов от «Единой России». Избирающийся в думу города глава культурно-исторического центра МАУ «Культура» Алексей Примак, созывает сограждан на очную встречу в рамках агитационной кампании. Между тем, несмотря на то, что в ХМАО-Югре заболеваемость ковидом пошла на спад и основные ограничения были сняты, некоторые из них продолжают действовать. В частности, до 31 августа 2021 включительно в округе приостановлены: деятельность детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории торговых развлекательных центров; оказание услуг по курению кальяна; деятельность развлекательных и досуговых заведений.

Также в ХМАО повсеместно и в Урае в частности установлен запрет на проведение массовых мероприятий регионального и муниципального характера с числом участников более 20 человек.

Горожане возмущаются – в ХМАО из-за ковида не проводили День нефтяника, в Урае был отменен День города, а кандидат зовет на встречу явно более 20 человек. В округе № 15, где он выдвигается, многие могут прийти на обещанный кандидатом праздник с участием артистов самодеятельности. Также людей возмущает, что агитационное мероприятие проходит под патронатом МАУ «Культура», которое в данном случае идет поперек воли руководства округа, которое запретило муниципальным и другим органам власти проводить массовые мероприятия.

Отметим, что по данным на 24 августа в Урае было выявлено 8 новых случаев заболевания ковидом, по данным администрации города в стационаре на лечении находится 74 человека , в том числе тяжелых – 5, средней степени – 69.

Урай, Александр Никифоров

Урай. Другие новости 25.08.21

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