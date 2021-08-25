ГИМС Югры за сезон навигации уже оштрафовал полтысячи судоводителей

Югорчане крайне небрежно относятся к правилам эксплуатации маломерных судов, отметили в Государственной инспекции маломерных судов региона. В частности, это касается лодок и катеров: с начала сезона навигации к административной ответственности привлечено 508 судоводителей. Статистику нарушений приводит ГИМС Югры. Большая часть нарушений – маневрирование маломерных судов – 307 случаев. У некоторых совладельцев отсутствовали права на управление судном – 22 человека, в 39 случаях судно не прошло освидетельствование, а в 4 – вообще было не зарегистрировано. В 5 случаях были обнаружены неисправности, а также отсутствие бортовых номеров, и переделки, которые не допускаются правилами эксплуатации.

По статье «Управление судном судоводителем, не имеющим при себе документов, необходимых для допуска к управлению маломерным судном» оштрафованы 72 человека. И в 56 случаях судоводители не позаботились о безопасности пассажиров, что не только является обязательным требованием, но жизненно важным условием нахождения на воде. В итоге общая сумма штрафов составила почти 700 тысяч рублей.

В ГИМС напомнили, что в случае отсутствия у судоводителя судового билета и водительского удостоверения, а также доверенности от владельца, если это необходимо, транспорт отбуксируют на штрафстоянку.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 25.08.21

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