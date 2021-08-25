На большей части территории Югры ввели особый противопожарный режим

В тринадцати муниципалитетах Югры, в том числе и в Сургуте, введен особый противопожарный режим. Причина – аномально жаркая погода, установившаяся на территории всего округа. По данным регионального Гидрометеоцентра, температура воздуха в Югре на данный момент превышает норму на 10 градусов.

По данным ГУ МЧС России по ХМАО-Югре, ограничительные меры коснулись Урая, Нижневартовска, Пыть-Яха, Лангепаса, Сургута, Когалыма и Нефтеюганска, а также Кондинского, Нижневартовского, Октябрьского, Ханты-Мансийского, Нефтеюганского и Сургутского районов. Жителям этих муниципалитетов запрещено пользоваться мангалами, разводить костры с целью сжигания мусора, травы, листвы, разводить открытый огонь. Кроме того, введен запрет на посещение лесных массивов.

Впрочем, по прогнозам синоптиков, аномальная для конца августа жара в Югре послезавтра пойдет на спад. Температура опустится с +30 до +18 градусов и продолжит снижаться. А уже к началу следующей недели гидрометцентр обещает дожди, которые могут снизить угрозу возгораний.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 25.08.21

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