В Сургуте зафиксировали смерть беременной женщины от COVID-19

В Сургуте официально зафиксирован первый случай смерти беременной женщины от COVID-19. Это произошло в августе. Еще одна женщина умерла вскоре после родов.

«Ее тоже не смогли спасти… они также были не вакцинированы. Сегодня у нас в поликлиниках, в амбулаторном звене, наблюдается 16 беременных женщин с коронавирусной инфекцией», – сообщил главный врач БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника №1» Максим Слепов.

Единственным вариантом борьбы с коронавирусом врачи по-прежнему называют профилактику. Самый действенный способ защиты – это вакцинация, считают медики. В настоящее время прививку от COVID-19 сделали свыше 130 тысяч человек, что составляет примерно 75% от плана медиков по выработке у горожан коллективной иммунной прослойки. Вакцинироваться можно как в мобильных пунктах, так и в поликлиниках по месту жительства.

Сургут, Александр Непомнящий

Сургут. Другие новости 25.08.21

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