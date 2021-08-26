Проект второго моста через Обь в районе Сургута получил разрешение на строительство

Проект по строительству моста через реку Обь возле Сургута прошел экспертизу на федеральном уровне и скоро начнется его возведение. Об этом заявила губернатор Югры Наталья Комарова на пресс-конференции в Сургуте.

Напомним, решение о строительстве второго путепровода через Обь в районе Сургута было принято в связи с высокой транспортной нагрузкой на действующий мост. Ранее сообщалось, что работы на объекте начнутся уже в 2022 году. Расположен он будет недалеко от водохранилища ГРЭС, с выходом на Восточную объездную дорогу.

«В течение двух-трех месяцев будет принято решение, каким образом будет осуществляться механизм реализации этого проекта, и как в нем будет участвовать правительство Российской Федерации», – уточнила Наталья Комарова.

Также Наталья Комарова отметила, что власти Ханты-Мансийского автономного округа уже достигли договоренности с правительством Российской Федерации о соотношении финансирования нового инфраструктурного объекта: 40% затрат возьмет на себя региональный бюджет, 60% – средства федерального.

Проект включает не только строительство самого моста. В нем предусмотрены три участка автомобильной дороги, инженерные сооружения транспортной инфраструктуры, восемь мостов через водотоки, включая мост через основное русло реки Обь, путепроводы, транспортные развязки на пересечении с автомобильными дорогами Нефтеюганск – Сургут и Восточная объездная Сургута, технические средства организации дорожного движения и другие объекты. В совокупности протяженность всех этих дорог составит 45 км.

Сургут, Александр Непомнящий

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