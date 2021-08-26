Водитель без прав в Югре спровоцировал ДТП в котором пострадал мотоциклист

В Югре водитель без прав сбил мотоциклиста. ДТП произошло накануне в Нижневартовске. По предварительным данным, 18-летний молодой человек за рулём «ВАЗ» при повороте налево не предоставил преимущество мотоциклисту. Последний получил незначительные травмы поскольку находился в защитной экипировке и шлеме.

Как выяснилось позже, у молодого человека на отечественной машине не было водительского удостоверения. Теперь виновнику ДТП грозит штраф. Более того, существенные санкции могут наложить и на владельца автомобиля. За передачу управления водителю не имеющему права управления, законом предусмотрен штраф в размере до 30 тысяч рублей.

Всего за прошедшие сутки в Югре произошло четыре дорожных аварии, в которых 4 человека получили травмы, в том числе один несовершеннолетний пешеход. Кроме того, инспекторам удалось остановить 8 пьяных водителей. 5 человек отказались от медосвидетельствования. Ещё четыре водителя сели за руль подшофе уже не первый раз. 49 югорчан получили штраф за выезд на «встречку». Нарушили требования перевозки детей 36 человек.

Нижневартовск, Александр Непомнящий

Нижневартовск. Другие новости 26.08.21

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