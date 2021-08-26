Директор управляющей компании попытался скрыть 21 миллион от налоговой

В Ханты-Мансийске следователи возбудили уголовное дело в отношении предпринимателя, который недоплатил государству 21 миллион рублей. Как рассказали в СУ СКР РФ по ХМАО-Югре, генеральный директор одной из управляющих компаний решил укрыться от выплаты задолженностей по налогам. Алгоритм действий руководителя был прост: он организовал взаиморасчеты между контрагентами, минуя счета предприятия-должника.

В рамках уголовного дела на предприятии и у компаний-партнеров были проведены обыски. Следователи произвели выемку документов, подтверждающих версию правоохранителей.

Расследование продолжается, силовики устанавливают все обстоятельства преступления.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 26.08.21

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