В Югре за сутки зафиксировали 156 новых случаев COVID-19

По данным на утро 26 августа, за минувшие сутки подтверждено 156 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете. Всего за время пандемии на территории Югры было зарегистрировано 69 795 случаев коронавирусной инфекции. По количеству заболевших вновь лидирует Сургуте – 32 случая. В Нижневартовске – 31 . В В Ханты-Мансийске – 19.

На момент выявления у 123 человек наблюдались симптомы ОРВИ, у 31 врачи диагностировали пневмонию, два человека болеет бессимптомно. Также стало известно, что накануне от коронавируса скончалось 2 человека. За весь период пандемии от COVID-19 умер 1 047 житель округа.

Тем временем излечились еще 206 человек, за весь период пандемии – 65 971 житель региона.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 26.08.21

Директор управляющей компании попытался скрыть 21 миллион от налоговой. / Водитель без прав в Югре спровоцировал ДТП в котором пострадал мотоциклист. / Проект второго моста через Обь в районе Сургута получил разрешение на строительство. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»