В Югре вахтовик месяц назад ушел с месторождения и пропал

В Югре спасатели больше месяца ведут поиски вахтовика. 44-летний мужчина 18 июля ушел с месторождения и бесследно пропал.

Как сообщили в «Центроспас-Югория», спасатели уже осмотрели правый и левый берега рек Обь и Большой Салым от переправы протоки Большой Салымской, 25 километров берега и полтора километра протоки – есть предположение, что вахтовик пропал именно здесь. Однако пока обнаружить его следы не удалось. Поиски продолжаются.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 26.08.21

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