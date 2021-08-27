В Югре за сутки выявили 153 новых случая ковида

153 новых случая коронавирусной инфекции нового типа выявлено за минувшие сутки в Югре. Как сообщает оперативный штаб, всего в округе с начала пандемии было зарегистрировано и лабораторно подтверждено 69 948 случаев ковида. Новые заболевшие выявлены в 20 муниципалитетах. Напервом месте по заболеваемости – Сургут, там было выявлено 30 заболевших. На втором месте – Нижневартовск и 27 заболевших. На третьем – Ханты-Мансийск и Нефтеюганск – там выявлено по 17 новых случаев заболевания.

На момент получения положительного теста у 117 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 32 – пневмония, 4 человека болели без проявления симптомов. В больницах ХМАО находится 130 пациентов, состояние которых врачи оценивают как тяжелое. 103 человека находятся на ИВЛ.

За прошедшие сутки от COVID скончались 5 югорчан, за весь период пандемии – 1 052.

За все время пандемии излечились 65 971 жителей автономного округа, за сутки – 206.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 27.08.21

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