В Югре за сутки зафиксировали 149 новых случаев COVID-19

По данным на утро 30 августа, за минувшие сутки подтверждено 149 новых случаев COVID-19 в 18 муниципальных образованиях. Всего за время пандемии на территории Югры было зарегистрировано 70 399 случаев коронавирусной инфекции. По количеству заболевших лидирует Нижневартовске – 40 случаев. В Сургуте зафиксировано 25 заболевших. На третьем месте Нефтеюганск – 20 заболевших.

На момент выявления у 115 человек наблюдались симптомы ОРВИ, у 31 врачи диагностировали пневмонию, три человека болеет бессимптомно. Также стало известно, что накануне от коронавируса скончалось 3 человека. За весь период пандемии от COVID-19 умер 1 058 житель округа.

Тем временем излечились еще 305 человек, за весь период пандемии – 66 707 жителей региона.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 27.08.21

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