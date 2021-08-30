В Югре стартовало досрочное голосование в отдаленных районах

В Югре стартовало досрочное голосование. Накануне сотрудники окружного избиркома отправились в экспедицию по отдалённым посёлкам региона. В ходе выборов 2021 они встретятся с жителями Белоярского, Берёзовского, Кондинского, Нефтеюганского, Нижневартовского и Сургутского районов.

В первую очередь специалисты посетят стойбища, родовые угодья и нефтегазовые месторождения.

Добираться до населённых пунктов члены участковых комиссий будут на вездеходах, лодках и вертолётах. К слову, общее полётное время составит более 120 часов. Свой выбор уже сделали 1655 избирателей.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 30.08.21

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