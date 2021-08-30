Владелец тибецкого мастифа выплатит компенсацию детям, которых покусал его питомец

Владельцу собаки придется выплатить компенсацию детям, ставшим жертвами животного. Инцидент произошел в мае этого года в поселке Ваховск Нижневартовского района. По информации прокуратуры Югры, тибетский мастиф набросился на двух мальчиков, гулявших во дворе своего дома. Как отмечают в ведомстве, хозяин вывел на улицу свое животное без намордника и поводка.

«Дети получили телесные повреждения и проходили лечение в медицинском учреждении. Прокурор в интересах несовершеннолетних предъявил к собственнику собаки иск о взыскании компенсации морального вреда», – пояснила пресс-служба прокуратуры округа.

В итоге суд удовлетворил требование прокурора и взыскал с владельца собаки 90 тысяч рублей в пользу несовершеннолетних.

Нижневартовск, Александр Непомнящий

Нижневартовск. Другие новости 30.08.21

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