В Югре за сутки зафиксировали 147 новых случаев COVID-19

По данным на утро 31 августа, за минувшие сутки подтверждено 147 новых случаев COVID-19 в 19 муниципальных образованиях. Всего за время пандемии на территории Югры было зарегистрировано 70 546 случаев коронавирусной инфекции. По количеству заболевших лидирует Нижневартовск – 21 случай. В Сургуте – 20. В Нефтеюганске 17. В остальных муниципалитетах по 10 и менее случаев.

На момент выявления у 111 человек наблюдались симптомы ОРВИ, у 30 врачи диагностировали пневмонию, шесть человек болеет бессимптомно. Также стало известно, что накануне от коронавируса скончался 1 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 059 жителей округа.

Тем временем излечилось еще 153 человека, за весь период пандемии – 66 860 жителей региона.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 30.08.21

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