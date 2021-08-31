В Югре директор пойдет под суд за махинации с налогами

Следственным отделом по городу Сургут завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора одного из коммерческих предприятий. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

Следствием установлено, что в течение 2017 года обвиняемый, являясь генеральным директором предприятия, занимающегося грузоперевозками, представил в налоговую декларацию, где были занижены объемы выполненных работ.

«В целях придания вида достоверности представленным в контролирующий орган сведениям, злоумышленник организовал фиктивный документооборот с подконтрольным предприятием о произведенных расчетах за якобы выполненные тем предприятием работы. При этом все работы выполнялись обществом самостоятельно," – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе надзорного органа Югры.

Следователи установили, что в результате всех махинаций, предприниматель не доплатил налогов на сумму более 19 миллионов рублей. Обвиняемый уже признал вину. Так же он выплатил все причитающиеся налоги, а также пени и штрафы. Общая сумма платежей составила 30 миллионов рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Сургут, Александр Непомнящий

Сургут. Другие новости 31.08.21

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