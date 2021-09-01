Проценко предложил строить плавучие поликлиники на теплоходах

Главный врач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко предложил использовать опыт Югры по доставке медицинский помощи по рекам. Об этом он сообщил в ходе своего визита в Югру, в селе Лямина Сургутского района, где увидел работу плавучей поликлиники на базе теплохода «Николай Пирогов».

«Эта поликлиника очень востребована. Югра задумывается о втором таком теплоходе. Я инициативу поддерживаю. В силу своих возможностей сделаю всё, чтобы опыт Югры тиражировался. У нас в России много рек и очень много небольших населённых пунктов к которым тоже можно добраться только по воде», – добавил Денис Проценко, которого цитирует РИЦ Югры.

Главный врач центра профпатологии Николай Ташланов рассказал гостю, что над вторым судном для медицинских нужд уже работают судостроители. Медики и команда теплохода уже сформировала свои требования. Так, теплоход построят с учётом маловодности и извилистости рек ХМАО. Запланированы 25 кабинетов для работы узких специалистов, лабораторий и других потребностей населения в медпомощи.

Сургут, Елена Васильева

Сургут. Другие новости 31.08.21

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