В Югре пешеход погиб под колесами автомобиля на трассе

На 194 километре дороги Сургут-Нижневартовск погиб мужчина. Он попал колеса, когда переходил дорогу в непредназначенном для этого месте. Как сообщили в Госавтоинспекции Югры, трагедия случилась накануне, 31 августа. 28-летний водитель, управлявший автомобилем «Лада Гранта», сбил 48-летнего пешехода. Тот пытался пересечь трассу, при этом нерегулируемый пешеходный переход находился в зоне видимости. В результате пешеход от полученных ранений скончался на месте ДТП.
Сургут, Александр Непомнящий
Сургут. Другие новости 01.09.21
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