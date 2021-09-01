150 новых случаев COVID-19 зафиксировали в Югре за сутки

В Югре за сутки выявили 150 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 достигло 70 696. Лидирует по заболеваемости Нижневартовске, здесь зарегистрировано 54 случая. В Сургуте -27, в Ханты-Мансийске – 26. В остальных МО зафиксировано менее 10 случаев в каждом. Болезнь выявлена у жителей 17 муниципалитетов региона.

На момент выявления у 113 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 31 зафиксирована пневмония. Также стало известно о том, что коронавирус забрал жизни еще четверых югорчан. За весь период пандемии от COVID-19 умерло 1063 человека.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 01.09.21

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