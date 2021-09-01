В Югре из Оби подняли УАЗ, в котором утонул мужчина

Спасатели обнаружили в реке Обь тело пропавшего мужчины. Югорчанин 1972 года рождения уехал на рыбалку и не вернулся, сообщает пресс-служба «Центроспас-Югория».

Мужчина пропал 28 августа. Спустя 2 дня, 30 августа, в район одного из месторождений в Нижневартовском районе выехала поисковая группа. Специалисты поисково-спасательного отряда стали выполнять водолазные работы. С помощью эхолота они определили район поиска, в итоге в воде удалось обнаружить и извлечь автомобиль «УАЗ Пикам», в котором и находилось тело мужчины. Останки передали полиции.

Нижневартовск, Александр Непомнящий

Нижневартовск. Другие новости 01.09.21

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