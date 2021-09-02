152 новых случаев COVID-19 зафиксировали в Югре за сутки

В Югре за сутки выявили 152 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 достигло 70 848. Лидирует по заболеваемости все также Нижневартовск, здесь зарегистрировано 36 случаев. В Сургуте – 26, в Ханты-Мансийске – 16. В остальных МО зафиксировано менее 10 случаев в каждом. Болезнь выявлена у жителей 20 муниципалитетов региона.

На момент выявления у 113 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 38 зафиксирована пневмония. Также стало известно о том, что коронавирус стал причиной смерти еще трех югорчан. За весь период пандемии от COVID-19 умерло 1066 человек.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 01.09.21

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