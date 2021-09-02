В Югре утром горела сельская школа

Утром 2 августа загорелась школа в сельском поселении Аган Нижневартовского района. Об этом сообщили в Управлении МЧС по Югре.

Сообщение о возгорании на складе школьной столовой поступило диспетчерам в 06:51. Потушить пожар удалось лишь через полтора часа, в 08:22.

«К тушению пожара от подразделений КУ «Центроспас-Югория» привлекались 4 единицы техники, 11 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России», – рассказали спасатели.

Примечательно, что не так давно, 24 августа, в Аганской школе прошла Общественная приемка. Депутаты и родители проверили готовность школы к учебному году, в том числе и в сфере безопасности.

Нижневартовск, Александр Непомнящий

Нижневартовск. Другие новости 02.09.21

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