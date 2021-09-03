В Югре за сутки зафиксировали 153 новых случаев COVID-19

В Югре за минувшие сутки подтверждено 153 новых случаев COVID-19. Инфекции были выявлены в 19 муниципальных образованиях округа. Всего за время пандемии на территории Югры было зарегистрирован 71 001 случай коронавирусной инфекции. По количеству заболевших за минувшие сутки лидирует Нижневартовск – 33 случая. В Сургуте – выявлено 18 больных, в Ханты-Мансийске – 16 человек.

У 132 человек на момент выявления наблюдались признаки ОРВИ, у 20 – пневмония, у 1 болезнь протекала бессимптомно. Умерли от болезни за минувшие сутки 2 человека. За весь период пандемии от COVID-19 в ХМАО-Югре умерли 1 068 человек.

Всего же за прошедший день от ковида излечился 161 человек, за весь период пандемии – 67 330 человек.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 02.09.21

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