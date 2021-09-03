В Югре автомобиль вылетел с дороги – погибло 2 человека

Ночью в Югре произошло ДТП с погибшими и ранеными: в 00:35 на автодороге «Излучинск-Нижневартовская ГРЭС» 33 летний мужчина, управляя автомобилем «Киа», по предварительным данным, допустил выезд транспортного средства на левую обочину с последующим наездом на металлическое ограждение и последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и 31-летний пассажир погибли на месте происшествия, пассажирки 23 и 17 лет – получили травмы.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека погибли, 4 получили травмы.

Нижневартовск, Александр Непомнящий

Нижневартовск. Другие новости 03.09.21

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