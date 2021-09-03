В Сургуте эпидпорог по ОРВИ превышен в два раза

Заболеваемость ОРВИ среди югорчан старше 15 лет превышает эпидпорог больше, чем в два раза. Об этом сообщается на официальном сайте окружного управления Роспотребнадзора. Всего за неделю зарегистрировано больше 8 тысяч заразившихся. В Сургуте пациентов с респираторными инфекциями сейчас больше, чем в среднем по округу. Уровень заболеваемости превышен на 20%.

Сейчас с целью профилактики в Югре действует масочный режим, активно ведется прививочная кампания от гриппа. Вакцинироваться жители могут в поликлинике по месту жительства.

Сургут, Александр Непомнящий

Сургут. Другие новости 03.09.21

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