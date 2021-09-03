«Грибная пора»: в течение суток спасатели Югры искали в лесах 5 человек

За минувшие сутки спасатели три раза выезжали на поиски пятерых югорчан, потерявшихся в лесах ХМАО. Об этом сообщили в КУ «Центроспас-Югория».

В Октябрьском районе спасатели выезжали на 5 км трассы Нягань – Приобье. Согласно информации, в лесу заблудилась женщина. Когда спасатели прибыли на место происшествия, с помощью световых ракет помогли женщине выйти к машине. Югорчанка не пострадала и в медпомощи не нуждалась.

Сразу три женщины заблудились на 75 км автодороги Ханты-Мансийск – Нягань. Сначала спасатели обнаружили автомобиль одной из женщин, однако вскоре поступило сообщение, что женщины вышли из леса самостоятельно.

Последний случай произошёл в лесном массиве возле посёлка Кирпичный. Спасатели обследовали протоку «Подкаменный лог». 29-летний пострадавший был найден на берегу в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи мужчина не нуждался. Пострадавшего доставили в посёлок.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

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