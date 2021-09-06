В Югре с моста упал автомобиль, пострадали два человека

Накануне вечером, 5 сентября, на 28 километре автодороги Нягань – Приобье, 39-летний водитель «Киа», по предварительным данным, не справился с управлением. Автомобиль упал с моста, на котором проводились дорожные работы. В результате ДТП водитель и его 66-летний пассажир получили травмы.

Всего за выходные на территории округа зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек погиб, 15 получили травмы, в том числе 3 несовершеннолетних пассажира.

Нягань, Александр Непомнящий

Нягань. Другие новости 03.09.21

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