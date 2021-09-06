В Югре за сутки зафиксировали 139 новых случаев COVID-19

В Югре за минувшие сутки выявлено 139 новых случаев COVID-19 в 18 муниципальных образованиях. Всего за время пандемии на территории округа было зарегистрировано 71 432 случая коронавирусной инфекции. По количеству заболевших лидирует Нижневартовск – 38 случая. В Сургуте – 27. В Нефтеюганске – 10. В остальных муниципалитетах выявлено менее 10 случаев в каждом.

У 118 человек на момент выявления наблюдались признаки ОРВИ, у 18 – пневмония, у 3 болезнь протекала бессимптомно. За минувшие сутки от болезни умер 1 человек.За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 072 жителя округа.

Всего же за прошедший день вылечились 102 человека, за весь период пандемии – 67 703 жителя округа.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 06.09.21

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